Была пьяная и материлась: на Волочкову составили два протокола после скандала в самолете

Возвращение Анастасии Волочковой с отпуска в Москву закончилось скандалом и вызовом полиции

Что известно о скандале Анастасии Волочковой в самолете / Фото: скриншот

Анастасия Волочкова устроила скандал из-за того, что ее попросили надеть маску в самолете. Балерина отказалась следовать правилам и вступила в перепалку с бортпроводником. Из-за скандала с балериной в Москве самолет встречали уже сотрудники полиции, которые проводили Анастасию в отделение, где она провела несколько часов.

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Бортпроводники дали показания и отметили, что балерина находилась в самолете "с признаками алкогольного опьянения", нецензурно ругалась и отказывалась надевать маску.

Как сообщаете Telegram-канал Mash, балерина в отделении полиции продолжила скандалить. Она оскорбляла полицейских и размахивала руками, медосвидетельствование показало, что Волочкова была пьяная.

В отношении Анастасии составили два протокола — за "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения". Материалы по факту оскорбления полицейских тоже передали в следственные органы. Балерине может грозить арест на срок до 15 суток.

Версия Анастасии Волочковой

Все случившиеся в самолете балерина называет провокацией и собирается судиться с бортпроводником.

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Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета

Также балерина опубликовала у себя в Instagram разговор с бортпроводником.

Отметим, не в первый раз отпуск балерины заканчивается скандалом. Недавно в СМИ появились слухи, что Анастасия Волочкову выгнали из отеля в Турции за пьянство. Сама артистка опровергает эту информацию.