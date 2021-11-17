Волочкову выгнали из отеля в Турции за пьянство? Балерина прокомментировала слухи

Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о проблемах с алкоголем / Фото: instagram.com/volochkova_art

По словам очевидцев, она напивалась и начинала грубить персоналу и нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети. Это повторялась не раз. Одно из видео с недавнего отдыха попало в Сеть.

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Знакомая балерины рассказала, Волочкова приехала в Турцию на международный конгресс в качестве приглашенной звезды, но для нее все-таки это поездка была большим отдыхом. Поведение Анастасии ее знакомая назвала странным.

Фото балерины всегда обсуждают в Сети. Конечно, не все могут похвастаться такой растяжкой как Волочкова, но мы точно знаем, как еще можно привлечь внимание к своим фото.

После того, как в пресс стали обсуждать приключения Волочковой в Турции, представитель балерины все опровергла. Она заявила, что Анастасию не выселяли из отеля.

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Анастасия Волочкова в Турции / Фото: instagram.com/volochkova_art

Теперь ситуацию решила прокомментировать и сама балерина. Она считает, что завистники распространяют о ней слухи.

Окружающим проще высказывать небылицы, чем порадоваться за другого.И когда люди посчитывают количество "Просекко" в моем бокале – это злость и зависть. На отдыхе я могу себе позволить расслабиться, – сказала Волочкова в беседе с teleprogramma.pro.

Балерина в Турции успела навестить старых друзей и отлично провести время.

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