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Волочкову из-за пьянства выгнали из отеля в Турции – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 09:31
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Отдых Анастасии Волочковой в Турции не обошелся без приключений. В Сети не один день обсуждали проблемы со спиртным у балерины
Анастасию Волочкову выгнали из отеля в Турции
Анастасию Волочкову выгнали из отеля в Турции / Фото: instagram.com/volochkova_art

Тем более Анастасия сама дала повод. В очередной раз балерина решила продемонстрировать растяжку, но подписчики обратили внимание, что Волочкова была пьяная. Теперь же появилась информация, что балерину выселили из турецкого отеля как раз из-за пьянства.

По информации очевидцев, Волочкова вела себя неподобающим образом. Она напивалась и начинала грубить персоналу и нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети. Это повторялась не раз. Одно из видео попало в Сеть.

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Как рассказала в программе "Ты не поверишь" знакомая балерины Анна Калашникова, Волочкова приехала в Турцию на международный конгресс в качестве приглашенной звезды.

Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно, – сказала Калашникова.

Представители балерины уже успели опровергнуть новость.

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Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля? – сказала помощница балерины в комментарии журналистам РЕН-ТВ.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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