Волонтер, который ухаживал за МакSим в больнице, оказался мошенником – СМИ

Подробности о состоянии МакSим после выписки / Фото: instagram.com/maksimartist

После того, как МакSим стремительно пошла на поправку и ее выписали домой, в Сети засомневались в правдивости болезни певицы. Некоторые стали предполагать, что вся история выдумана. После появления таких слухов в СМИ появился рассказ волонтера Леонида Краснера, который ухаживал за МакSим после того, как артистку перевели из реанимации в обычную палату.

Волонтер, который ухаживал за МакSим в больнице / Фото: instagram.com/maksimartist

По его словам, певица лежала одна в палате, и он узнал ее не сразу. Она была крайне истощенная и слабая. В местах на теле, куда ставили капельницы, все было перевязано.

Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела, – делился воспоминаниям волонтер.

Чуть позже СМИ выяснили, что волонтер Леонид Краснер оказался мошенником. Как пишет "Экспресс Газета", ранее Леонид занимал должность председателя совета директоров АКБ "Надежный банк". В 2016 году был осужден на пять лет условно за хищение 170 миллионов рублей ( два миллиона долларов). Сам Леонид все опровергает.

Представители МакSим никак не комментируют эту информацию.

Как себя чувствует МакSим после выписки:

Менеджер певицы Маргарита Соколова на днях рассказала, что у МакSим сильная слабость, головокружение и упадок сил. Несмотря на быструю усталость, певица продолжает лечение медицинскими препаратами и регулярно делает дыхательную гимнастику. МакSим по-прежнему трудно дышать.

МакSим проходит реабилитацию дома / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Человек еле перемещается, еле дышит… Легкое одно поражено, – сказала Маргарита Соколова в беседе с kp.ru

О возращении МакSим на сцену сейчас не идет речи.

Что случилось с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

Сейчас артистка находится дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани: