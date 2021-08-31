Волонтер, який доглядав за МакSим у лікарні, виявився шахраєм – ЗМІ

Подробиці про стан МакSим після виписки / Фото: instagram.com/maksimartist

Після того, як МакSим стрімко пішла на поправку і її виписали додому, у Мережі засумнівалися в правдивості хвороби співачки. Дехто став припускати, що вся історія вигадана. Після таких чуток у ЗМІ з'явилася розповідь волонтера Леоніда Краснера, який доглядав за МакSим після того, як артистку перевели з реанімації в звичайну палату.

Волонтер, який доглядав за МакSим в лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist

За його словами, співачка лежала сама в палаті й він впізнав її не відразу. Вона була вкрай виснажена і слабка. Місця на тілі, куди ставили крапельниці, були перев'язані.

Розрізи на тілі, куди вставляли трубки апаратів ШВЛ і ЕКМО, зашиті, а сама шкіра наче почорніла, у плямах. Ну і, звичайно, вона дуже схудла, – ділився спогадами волонтер.

Трохи пізніше ЗМІ з'ясували, що волонтер Леонід Краснер виявився шахраєм. Як пише "Експрес газета", раніше Леонід обіймав посаду голови ради директорів АКБ "Надійний банк". У 2016 році був засуджений на п'ять років умовно за розкрадання 170 мільйонів рублів (два мільйони доларів). Сам Леонід все спростовує.

Представники МакSим ніяк не коментують цю інформацію.

Як себе почуває МакSим після виписки

Менеджер співачки Маргарита Соколова днями розповіла, що у МакSим сильна слабкість, запаморочення і занепад сил. Співачка продовжує лікування медичними препаратами і регулярно робить дихальну гімнастику. МакSим, як і раніше, важко дихати.

МакSим проходить реабілітацію вдома / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Людина ледве переміщається, ледве дихає... Легеня одна уражена, – сказала Маргарита Соколова в бесіді з kp.ru

Про повернення МакSим на сцену нині не йдеться.

Що сталося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, однак було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомляли, що у виконавиці важка пневмонія і ураження 40% легень. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і під'єднали до апарата ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легень.

На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона опритомніла. А директорка співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Нині артистка вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть за найкращих прогнозів лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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