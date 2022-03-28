Вот это фото! Ксения Собчак в вышиванке стоит на фоне плаката Бандеры

В Сети вспомнили старое фото Ксении Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В начале войны телеведущая не боялась говорить, что Путин напал на Украину, но потом Собчак перестала активно комментировать российскую агрессию. Сейчас телеведущая обеспокоена санкциями против России и считает их несправедливыми.

При этом, по слухам СМИ, российская телеведущая находится в Израиле и когда вернется в Россию неизвестно.

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Пока Собчак не очень активна в соцсетях, в Сети вспомнили старое фото телеведущей, где она в вышиванке стоит на фоне плаката Степана Бандеры.

Виктория Боня у себя в Telegram-канале опубликовала фото и поинтересовалась, когда оно было сделано.

Сейчас эти кадры таскают со словами, что Собчак это Иуда...

Ксения Собчак в вышиванке / Фото: Telegram

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К слову, это фото Ксении Собчак было сделано в 2014 году, когда телеведущая приезжала в Киев.

Ранее Собчак поделилась откровениями, что обеспокоена своим будущим.

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