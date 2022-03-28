Оце фото! Ксенія Собчак у вишиванці стоїть на фоні плаката Бандери

У Мережі згадали старе фото Ксенії Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
На початку війни телеведуча не боялася казати, що Путін напав на Україну, але потім Собчак перестала активно коментувати російську агресію. Зараз телеведуча стурбована санкціями проти Росії і вважає їх несправедливими.
Водночас, за чутками ЗМІ, російська телеведуча перебуває в Ізраїлі, і коли повернеться до Росії невідомо.
Поки Собчак не дуже активна у соцмережах, у Мережі згадали старе фото телеведучої, де вона у вишиванці стоїть на тлі плаката Степана Бандери.
Вікторія Боня у себе в Telegram-каналі опублікувала фото та поцікавилася, коли воно було зроблено.
Наразі ці кадри тягають зі словами, що Собчак це Іуда...
До слова, це фото Ксенії Собчак було зроблено у 2014 році, коли телеведуча приїжджала до Києва.
Раніше Собчак поділилася одкровеннями, що стурбована своїм майбутнім.
Пам’ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.