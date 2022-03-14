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Ксения Собчак обеспокоена своим будущем: Не знаю, что со мной будет дальше

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 11:36
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Российская телеведущая поделилась откровениям, прощаясь с Instagram
/ Фото: скриншот

Ксения Собчак уже высказывалась о санкциях, что они не должны задевать гражданское население. Теперь телеведущая думает о своем будущем и что будет дальше.

Как отметила Собчак, она всегда много работала и отдых откидывала на потом

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Это были прекрасные годы, и теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию – строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что "потом когда-то отдохну". Это было ошибкой

Ксения Собчак осудили санкции против России
Ксения Собчак осудили санкции против России / Фото: скриншот

Собчак жалеет, что много думала о будущем, а не настоящем.

Сейчас я не знаю, что будет и со мной и с нами всеми даже завтра. Но, как говорится, "ничто в этом мире не может закончиться ничем", скоро мы узнаем развязку.

Телеведущая добавила, важно оставаться людьми. Пост она сопроводила хештегом люблюРоссию.

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Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит тебя просто за графу в паспорте "родился в России".

Напомним, ранее Ксения Собчак жестко отреагировала на новую финансовую реальность в России.

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Элина Пелешенко
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