Вот это поворот! Славу Каминскую заметили на сайте эскорт-услуг

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская всегда находится в центре внимания не только фанатов, но и хейтеров, которые всячески пытаются ей упрекнуть или пристыдить.

Но это еще не все. В Instagram звезда поделилась интересной новостью – кто-то создал анкету на сайте эскорт-услуг с ее фото. Хоть и на фотографиях изображена Слава, но в анкете отмечают, что женщину на снимках зовут Злата.

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Не исключение, что это дело рашистов, которым закрыли PornoHub. Судя по фото, фотошоп они так и не освоили .

Ну, ок. Тогда поговорим о наболевшем... ну честно обидно. Почему я Злата и где делись мои сиськи на видосах интимного характера? Очень оригинально. Могли бы уже написать, что я транс, например. Уж какая-то аура загадочности присутствовала бы. П.С: я уже ничему не удивляюсь, – шутливо написала Каминская.

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Фолловеров рассмешила такая остроумная новость от певицы. Кстати, сама Слава попросила подписчиков пожаловаться на этот сайт:

Я чувствовала, что ты зарабатываешь не песнями.

Злата то фигня, но сиськи, бл*дь, нет этому прощения.

Слава, вы заслужили больше просмотров, чем 86.

Так и знал. Подрабатываешь.

Сочетание принтов на купальнике просто роскошно.

Ну что тут сказать, орки они и есть орки. А что касается креативности – у них же вата в головках.

Скриншот Instagram

Ранее мы сообщали, что экс-солистки дуэта НЕАНГЕЛЫ заявили о примирении и сейчас поддерживают друг друга.