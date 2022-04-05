Оце так поворот! Славу Камінську помітили на сайті ескорт-послуг

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Українська співачка Слава Камінська завжди перебуває в центрі уваги не лише фанатів, а й хейтерів, які всіляко намагаються їй чи то дорікнути, чи то присоромити.

Але це ще не все. В Instagram зірка поділилась цікавою новиною – хтось створив анкету на сайті ескорт-послуг з її фото. Хоч на світлинах зображена Слава, але в анкеті зазначають, що жінку на світлині звуть Злата.

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Не виключення, що це справа рашистів, яким закрили PornoHub. Судячи з фото, фотошоп вони так і не освоїли.

Ну ок. Тоді поговоримо про наболіле... ну чесно прикро. Чому я Злата і де поділися мої цицьки на відосах інтимного характеру? Дуже оригінально. Могли б уже написати, що я транс, наприклад. Вже якась аура загадковості була б присутня. П.С: я вже нічому не дивуюсь, – жартівливо написала Камінська.

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Фоловерів розсмішила така дотепна новина від співачки. До речі, сама Слава попросила підписників поскаржитись на цей сайт:

Я відчувала, що ти заробляєш не піснями.

Злата то фігня, но сіські, бл*дь, нема цьому пробачення.

Слава, ви заслужили більше переглядів, ніж 86.

Так і знала. Підробляєш.

Поєднання принтів на купальнику просто розкішне.

Ну що тут сказати, орки вони є орки. А щодо креативності – у них же вата в голівках.

Скріншот Instagram

Раніше ми повідомляли, що екс-солістки дуету НЕАНГЕЛИ заявили про примирення і зараз підтримують одне одного.