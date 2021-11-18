Врачам надоело ко мне ездить: Лолита рассказала о своих панических атаках

Певица сейчас серьезно следит за своим здоровьем / Фото: Инстаграм

Недавно Лолите исполнилось 58 лет. Певица, которая впервые озвучила диагноз своей дочери, утверждает, что чувствует себя гораздо моложе. Она, как и раньше, может совмещать длительные концертные гастроли и ночные посиделки с друзьями.

У меня тонус, у меня выносливость. Жить в таком ритме не всякий молодой человек сможет. Но внутренние процессы налажены – и мне легко, – рассказала Милявская изданию "Медуза".

У артистки поменялось отношение к здоровью и телу – это помогло Лолите излечиться и привести себя в форму как физически, так и духовно.

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Ушло 12 килограммов веса, но все решили – и я в том числе, – что килограммов 20. Я говорю врачу: "Мне все говорят, что я скинула килограммов 20". Она говорит: "Хочу тебя расстроить – 12. Но больше тебе и не надо", – поделилась певица.

Работая со специалистом, Лолите удалось похудеть на 12 килограммов / Фото: Инстаграм

Такого результата она смогла добиться, обратившись к специалисту. Проблемы со здоровьем начали серьезно беспокоить Лолиту.

Я пошла к эндокринологу только потому, что в какой-то момент скорая стала приезжать ко мне через день. Да и врачам надоело ко мне ездить. Были бесконечные панические атаки. Но мне было все хуже и хуже. Простите, даже в туалет по стенке ходишь, потому что голова кружится. Вот тут-то все надоедает так, что звонишь эндокринологу и говоришь: "Можно меня поставить на место? Просто хочется жить", – вспомнила артистка.

Лолита считает, что тогда виной такого состояния были постоянные гулянки и отсутствие полноценного отдыха.

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Просто за длительную гастрольную жизнь в организме много всего сломалось. Я никогда не вела здоровый образ жизни. Мало спала и много работала. Но все эти последствия начинают накапливаться приблизительно где-то лет с 40–45, – рассказала певица.

Сейчас Милявская пьет таблетки под присмотром доктора и регулярно слушает психологические лекции.

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