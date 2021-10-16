Врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь, и вот почему

Елизавете II советуют отказаться от алкоголя / Фото: Getty Images

Елизавета II, которой в апреле 2022 года исполнится 96 лет, позволяет себя бокал крепкого напитка. Но теперь ее любимый коктейль исключен из меню, потому что врачи опасаются за здоровье Ее Величества.

Королеве сказали отказаться от вечернего напитка, который обычно представляет собой мартини, – рассказал друг королевской семьи журналу Vanity Fair.

И хотя Елизавета, по словам источника, вполне может обойтись без алкоголя, это выглядит, как лишение королевы "одного из очень немногих удовольствий".

Реклама

Кстати, бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрейди ранее рассказывал, что обычно к ужину Елизавета II выбирала сладкое немецкое вино.

В прошлом году дворец выпустил на рынок собственный бренд джина. Мы также рассказывали, что у Ее Величества есть тайный туннель под Сент-Джеймсским дворцом, ведущий в бар Dukes, расположенный в эксклюзивной резиденции Mayfair, Dukes Hotel. Это заведение славится своим "легендарным" мартини, который New York Times называет "одними из лучших в мире".