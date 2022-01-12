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Полуобнаженная Волочкова позировала у ног любимого на Мальдивах

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 11:03
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Сейчас российская балерина вместе с новым бойфрендом отдыхает на Мальдивах. Оттуда звезда хвастается новыми скандальными фото
Анастасия Волочкова вместе с любимым отдыхает на Мальдивах.
Анастасия Волочкова вместе с любимым отдыхает на Мальдивах. / Фото: instagram.com/volochkova_art

Сейчас Анастасия Волочкова снова счастлива. Ведь она закрутила роман с бизнесменом Сергеем. Кстати говоря, с ним блондинка познакомилась на шоу "Давай поженимся" , куда мужчина пришел бороться за сердце совсем другой женщины! Но что-то пошло не так, и бизнесмен выбрал балерину.

На зимние каникулы Волочкова вместе с новым парнем отправились в теплые Мальдивы.

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В Instagram Анастасия активно делится фотографиями из романтического отдыха. На этот раз звезда похвасталась фото, где она в купальнике с камнями и в очках позирует... у ног любимого!

Скриншот instagram/volochkova_art

Доброе утро! Всем прекрасного дгя желаем и радости, – написала балерина.

Фолловеры же оценили такой кадр по-разному: одни пишут, что Настя выглядит счастливой, а другие сетуют, мол много "любовной эйфории":

  • Вас уже много, каждый шаг снимать – перебор, не интересно.
  • Имея взрослую дочь, у которой есть одноклассники, Настя могла бы постельные фото не выставлять.
  • Почему фото одни и те же? В постели, в воде и столовке. Где фото Мальдивских достопримечательностей, экскурсии. Там же много интересного.
Скриншот instagram/volochkova_art

Отметим, Волочкова действительно много выставляет фото с Сергеем то в гостинице, то у моря. Также она не перестает восхвалять любимого и признаваться ему в любви.

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Скриншот instagram/volochkova_art

Добавим, что у бизнесмена есть банный комплекс в Подмосковье. Более того, у него есть сын Кирилл от первого брака. С мальчиком уже познакомилась балерина.

Напомним, недавно скандальная балерина откровенно выразила свое мнение по поводу руководства Большого театра и поругалась с известным комиком.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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