Встревоженный Принц Гарри готов вернуться в Англию, чтобы увидеться с королевой

Принц Гарри / Фото: Getty Images
Как известно, бывшие представители семьи монархов Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Калифорнию после того, как решили сложить с себя королевские обязанности. Тогда их общение с другими представителями благородного рода складывалось непросто, и принц Гарри даже перестал с ними видеться. Исключением стали похороны дедушки – принца Филиппа весной этого года. Но несмотря на разногласия герцог собирается вернуться на родину, чтобы провести рождественские каникулы вместе с королевой, даже если для этого ему временно придется оставить жену Меган и двое детей. Об этом сообщает источник издания Heat:
Он боится, что может не представиться другой возможности отметить праздники с королевой. Несмотря на все свои обиды на королевскую семью, он обожает свою бабушку и ужасно скучает по ней, – говорят инсайдеры.
Такое решение герцог Сассекский принял после того, как узнал, что Елизавета II попала в больницу из-за ухудшения самочувствия. Тогда он очень переживал за нее:
Принц был с ней на связи настолько часто, насколько только мог, отправлял сообщения и посылки, но этого недостаточно. Он считает своим долгом лететь к ней, – сообщают источники издания Heat.
Известно, что сейчас здоровье королевы в норме и под наблюдением.
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