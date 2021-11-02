Вячеслав Узелков впервые рассказал о новой возлюбленной

Вячеслав Узелков впервые рассказал о новой девушке / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Спортсмен предпочитает не обсуждать свои романы. По его словам, однажды уже вся страна следила за его личной жизнью и ничем хорошим это не закончилось. Боксер признался, что до последнего будет скрывать свою возлюбленную.

Она не спортсменка. Моей избранницы больше 30 лет. Мы знакомы очень давно. Мы даже не были друзьями, мы просто виделись в зале – привет-пока. И все, – рассказал в интервью Узелков.

Вячеслав Узелков / Фото: Скриншот из YouTube

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Вячеслав был инициатором скрывать отношения.

Это я переживаю. Потому что я не хочу, чтобы снова появилась такая, как Марина, – объяснил свое решение спортсмен.

Напомним, Вячеслав Узелков был 22 года в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. О расставании пара объявила в 2018 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Оливию и сына Роберта. Паре не удалось сохранить хорошие отношения.

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