Вышел за жену: смотрите новые фото со свадьбы Моргенштерна и Дилары

Моргенштерн поделился фотографиями со свадьбы / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Свадьбу Моргенштерна срежиссировал Олег Боднарчук, который часто работает со Светланой Лободой, а еще был режиссером-постановщиком премии "Муз-ТВ".

Спустя несколько дней после праздника Алишер Моргенштерн поделился с подписчиками свадебными снимками. На кадрах рэпер запечатлен в свадебном платье – это был второй акт торжества на теплоходе.

Моргенштерн в свадебном платье / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Дилара появилась на публике в черном костюме – в образе жениха.

Моргенштерн и Дилара / Фото: instagram.com/morgen_shtern

"Вышел замуж за жену", – подписал пост Моргенштерн.

Свадьбе Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

А так выглядел свадебный торт, который, по информации СМИ, приготовили из конопляной муки.

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Торт на свадьбе Моргенштерна и Дилары / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн прыгнул в торт. Надеемся, сладкое все же досталось гостям.

Свадьба Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн потратил на свою свадьбу 18 миллионов рублей, это около 6,6 миллиона гривень и 245 тысяч долларов. Аренда теплохода Рио-1 обошлась рэперу 156 тысяч рублей, а выступление Артура Пирожкова стоило 4,3 миллиона рублей.

Дилара выехала к Моргенштерну на коне – смотрите видео:

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