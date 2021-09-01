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Свадьбу Моргенштерна срежиссировал украинец Олег Боднарчук

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 сентября, 17:06
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В последний день лета эпатажный российский рэпер Моргенштерн женился на своей возлюбленной, Диларе. Их бракосочетание определенно войдет в число самых оригинальных звездных свадеб
Олег Боднарчук выступил режиссером свадьбы Моргенштерна
Олег Боднарчук выступил режиссером свадьбы Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/influesii

Эпичную свадьбу Моргенштерна, которую еще будут долго обсуждать, было явно непросто организовать и одна лишь команда рэпера тут бы не справилась. Как оказалось, здесь была привлечена "рука мастера" – украинского режиссера Олега Боднарчука, который сотрудничал с Киркоровым, Пугачевой, Лободой и другими звездами эстрады.

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Telegram-каналу "Культурная Прачечная" Олег Боднарчук подтвердил, что действительно срежиссировал свадьбу Моргенштерна. Да и сам режиссер "засветился" на видео с мероприятия.

Олег Боднарчук был режиссером свадьбы Моргенштерна
Олег Боднарчук был режиссером свадьбы Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/stories/mihazhilenkov

В своем Instagram-аккаунте Олег Боднарчук опубликовал видео, снятое в разгар свадьбы.

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Что известно о свадьбе Моргенштерна?

Главное торжество состоялось на огромном теплоходе, который встречал гостей на набережной о Москва-Сити. Там Дилару и Моргенштерна встретили цыгане с песнями и танцами, после чего молодожены съели каравай, запустили голубей в небо и вместе с гостями сели на теплоход. Среди приглашенных были Настя Ивлеева, Даня Милохин, Ксения Собчак, которая выступила тамадой и другие звезды.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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