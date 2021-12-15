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Выступление Волочковой смутило Сеть: "Как не стыдно такое показывать?"

Элина Пелешенко
15 декабря, 13:34
После новой публикации в Instagram российская балерина Анастасия Волочкова столкнулась с новой волной хейта

Анастасия Волочкова удивила новым выступлением / Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина продолжает удивлять. К шпагату Волочковой уже все привыкли, теперь Анастасия пробует себя в качестве певицы. На днях она приняла участие в съемках "Голубого огонька". Но выступление балерины и ее вокальные дальные не все оценили.

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В комментариях подписчики не спешили восхищаться номером балерины.

  • "Как вам не стыдно такое показывать??? Бывшая балерина Большого театра! Ниже плинтуса"
  • "Пора бы уже назвать психическую болезнь именем этого персонажа"
  • "Испанский стыд. Товарищ Волочкова, остановись уже. Что же ты творишь? Ведь вся страна в голосину ржет над твоими пьяными ужимками"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, недавно отдых Анастасии Волочковой в Турции закончился скандалом. Российскую балерину выгнали из отеля за неподобающее поведение. Анастасия Волочкова все отрицает.

Ранее мы вспоминали громкие скандалы, в которые попадала известная балерина.