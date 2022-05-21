Взволнованная жена Виктора Павлика рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Екатерина Репяхова напугала фанатов новостями о здоровье сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова вместе с сыном с началом войны в Украине выехала в Израиль. Супруга Виктора Павлика продолжает вести свой блог, в котором делится подробностями жизни в другой стране и достижениями маленького сына.

Однако накануне сын заставил Екатерину серьезно поволноваться. В своем Instagram Репяхова рассказала, что у малыша было подозрение на очень серьезное заболевание.

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Как рассказала молодая мама, с самого утра настроение у Миши было подавленное, малыш плакал стоило только взять его на руки, а также постоянно не сгибал ножки. Сперва супруга Павлика не придала этому особого значения, но после поняла, что сыну становится хуже и экстренно поехала в больницу.

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Там Мише бесплатно сделали все анализы и провели полное обследование – взяли кровь и сделали рентген.

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Как рассказала Репяхова, у малыша есть серьезная угроза заболевания остеомиелита, которое уже хорошо знакомо их семье.

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Эта болезнь передается через кровь. Бактерия, которая разъедает кость. У Миши как раз царапина. У меня вся жизнь пролетела перед глазами, – поделилась блогер.

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К счастью, все обошлось и врачи не обнаружили серьезной угрозы здоровью Михаила. Екатерина сообщила, то они планировали улетать из Израиля, но теперь дождется полного выздоровления сына.

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Ранее супруга Виктора Павлика рассказала, сколько зарабатывала в Instagram до войны.