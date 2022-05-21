Схвильована дружина Віктора Павлика розповіла про проблеми зі здоров'ям у сина

Катерина Репяхова налякала фанатів новинами про здоров'я сина / Фото: instagram.com/repyahovakate
Катерина Репяхова разом із сином із початком війни в Україні виїхала до Ізраїлю. Дружина Віктора Павлика продовжує вести свій блог, у якому ділиться подробицями життя в іншій країні та досягненнями маленького сина.
Проте напередодні син змусив Катерину серйозно похвилюватись. В своєму Instagram Репяхова розповіла, що у малюка була підозра на дуже серйозне захворювання.
Як розповіла молода мама, з самого ранку настрій у Миші був пригнічений, малюк плакав варто було лише взяти його на руки, а також постійно не згинали ніжки. Спочатку дружина Павлика не надала цьому особливого значення, але потім зрозуміла, що синові стає гірше і екстрено поїхала до лікарні.
Там Миші безкоштовно зробили всі аналізи та провели повне обстеження – взяли кров та зробили рентген.
Як розповіла Репяхова, у малюка є серйозна загроза захворювання на остеомієліт, яке вже добре знайоме їх сім'ї.
Ця хвороба передається через кров. Бактерія, що роз'їдає кістку. У Миші якраз подряпина. У мене все життя пролетіло перед очима, – поділилася блогер.
На щастя, все обійшлося та лікарі не виявили серйозної загрози здоров'ю Михайла. Катерина повідомила, що вони планували відлітати з Ізраїлю, але тепер дочекається повного одужання сина.
Раніше дружина Віктора Павлика розповіла, скільки заробляла у Instagram до війни.