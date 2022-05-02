Жена Виктора Павлика рассказала, сколько зарабатывала в Instgaram до войны

Сейчас у Екатерины Репяховой почти 160 тысяч подписчиков, которых она намерена переманить и в собственный Telegram-канал

Екатерина Репяхова рассекретила свой заработок в Instagram / Фото: instagram.com/repyahovakate

Не секрет, что блогеры зарабатывают достаточно большие суммы на рекламе и коллаборациях. Конечно, ценник непосредственно зависит от охвата аудитории, но более-менее известный блогер вполне может позволить себе жить на "инстаграмные" деньги.

Екатерина Репяхова, которая выехала в Израиль, активно начала развивать свой Instagram-профиль два года назад. Не беремся анализировать ее страницу, где девушка постит не только фотографии с известным мужем, но и рассказывает о материнстве, рекомендует магазины и разную продукцию, в рекламе себя она не нуждается.

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В сторис Репяхова рассказала, что до полномасштабной войны зарабатывала на рекламе в Instagram до 7 тысяч долларов.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Ранее жена Виктора Павлика призналась, что иногда ее заработок в соцсети может достигать порядка 10 тысяч долларов. Сума также может изменяться в зависимости от активности.

Катя Репяхова также отметила, что кроме заработка на своей странице в Instagram, ей приходится и много инвестировать.

Недавно сообщалось, что в Израиле Екатерина Репяхова встретилась с Галкиным и Пегачевой.