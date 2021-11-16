"Я б не спешила": реакция фанов на решение Анны Тринчер увеличить грудь

Анна Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У блогеров все больше становится популярной тенденция – увеличение груди. Вот и Анна Тринчер показала своим поклонникам примерку искусственного бюста.

Девушка была на консультации у пластического хирурга и призналась, что думает о маммопластике уже несколько лет.

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Более того, как рассказала Аня, год назад она сбежала с соответствующей операции, потому что испугалась.

Решаюсь на это уже несколько лет. У меня длинная история с грудью . К 17 годам меня уверяли, что она вырастет, но меня нагло обманывали. Не помогали ни капуста, ни спорт, ничего – написала артистка в Instagram .

Сначала Тринчер хотела грудь второго размера, однако потом еще примеряла размеры 2,5, третий и 3,5. Но последний вариант звезда сразу убрала из списка.

Интересно, что на консультацию с Анной ходил ее бойфренд, блогер Александр Волошин. Сначала он в шутку сказал девушке: "Если бы я уже делал, то делал больше".

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Но впоследствии Саша начал опасаться, что после операции его любимая не сможет кормить ребенка грудью, однако доктор развеял его сомнения.

Девушка сообщила подписчикам, что получила документы на операцию, но окончательного решения пока не приняла.

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В то же время фолловеры разделились на два лагеря по этому поводу: одни поддержали девушку, другие же сказали, что рано:

Нет(

Тебя Бог создал такую. Будь естественной девушкой. Ты очень милая.

Хочешь – делай! Это твоя жизнь.

Я бы не торопилась. Может, через несколько лет?

Не нужно, такие как у тебя – шикарные.

Конечно, если есть возможность, делать обязательно! Жизнь одна.

Может, когда родишь, чтобы потом сразу, после кормления все равно немного обвиснут.

Твое тело, твой выбор!)

Кратко о звезде

Анна Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". В 2015 году она представляла Украину на детском Евровидении и заняла 11 место. Также девушка сыграла одну из главных ролей в сериале "Школа".

Артистка на детском Евровидении-2015. / Фото: Скриншот из YouTube

Летом этого года актриса рассказала, что несколько месяцев находилась в абьюзных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

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