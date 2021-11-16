"Я б не поспішала": реакція фанів на рішення Анни Трінчер збільшити груди

Анна Трінчер показала, як ходила на консультацію щодо збільшення грудей. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

У блогерів дедалі більше стає популярною тенденція – збільшення грудей. От і Анна Трінчер показала своїм прихильникам примірку штучних грудей.

Дівчина була на консультації у пластичного хірурга та зізналася, що думає про маммопластику вже кілька років.

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Ба більше, як розповіла Аня, рік тому вона втекла з відповідної операції, бо злякалася.

Наважуюсь на це вже кілька років. У мене довга історія з грудьми. До 17 років мене запевняли, що вони виростуть, але мене нахабно обманювали. Не допомагали ні капуста, ні спорт, нічого – написала артистка у Instagram.

Спочатку Трінчер хотіла груди другого розміру, проте потім ще приміряла розміри 2,5, третій та 3,5. Однак останній варіант зірка одразу заперечила.

Цікаво, що на консультацію з Анною ходив її бойфренд, блогер Олександр Волошин. Спочатку він жартома сказав дівчині: "Якби я вже робив, то робив більші".

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Але згодом Саша почав побоюватися, що після операції його кохана не зможе годувати дитину грудьми, проте лікар розвіяв його сумніви.

Дівчина повідомила підписникам, що отримала документи на операцію, але остаточного рішення поки що не прийняла.

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Водночас фоловери розділилися на два табори з цього приводу: одні підтримали дівчину, інші ж сказали, що рано:

Ніт(

Тебе Бог створив таку. Будь природною дівчиною. Ти дуже мила.

Хочеш – роби! Це твоє життя.

Я б не поспішала. Може через пару років?

Не потрібно, такі як у тебе – шикарні.

Звичайно, якщо є можливість, робити обов'язково! Життя одне.

Може коли народиш, щоб потім одразу, після годування все одно трохи обвиснуть.

Твоє тіло,твій вибір!)

Коротко про зірку

Анна Трінчер стала відомою завдяки участі в шоу "Голос. Діти" та "Голос країни". У 2015 році вона представляла Україну на дитячому Євробаченні та посіла 11-те місце. Також дівчина зіграла одну з головних ролей у серіалі "Школа".

Артистка на дитячому Євробаченні-2015. / Фото: Скріншот з YouTube

Влітку цього року акторка розповіла, що кілька місяців перебувала в аб'юзивних стосунках. Зараз вона зустрічається з блогером Олександром Волошиним.

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