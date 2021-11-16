Тина Кароль отказывается выступать в РФ: Предложений было много

Тина Кароль не выступает в России с 2014 года / Фото: Инстаграм

Многие украинские артисты, с началом военных действий на востоке нашей страны, не переставали выступать в России. Они продолжили туда ездить на музыкальные фестивали, да и просто увидеться со знаменитыми коллегами или своими родственниками.

Но Тина Кароль, которая поделилась забавным снимком себя в юности, несмотря на большие карьерные перспективы, отказалась от посещения России в самом начале конфликта между странами.

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Певица не выступает в России из-за политической ситуации / Фото: YouTube

Недавно ее пригласили на танцевальный проект в Грузию выступить с песней на украинском языке "Намалюю тобі зорі". После чего артистка дала интервью в студии местного канала.

Интервьюер задал Кароль вопрос касаемо причины отказа от гастролей в России. Тина сразу же объяснила свою позицию – она это сделала по политическим мотивам.

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В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Это был мой выбор. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу, – поделилась исполнительница.

Также она рассказала, что интересуется грузинской музыкальной индустрией – у нее даже есть фаворит среди артистов.

Я очень любою ваших певцов, у них особенные голоса и чувство музыки. Моя любимая певица Нино Катамадзе, – призналась Кароль.

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