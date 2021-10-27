Римма Зюбина попала в ДТП: водитель нарочно "подрезал" и обматерил актрису

Римма Зюбина попала в ДТП / Фото: Facebook

Известная украинская актриса театра и кино Римма Зюбина утром 27 октября вместе со своим сыном Даниилом, который был за рулем белого Nissan, попали в дорожную аварию. Об этом она рассказала поклонникам на своей странице в Facebook:

Водитель выехал на встречную полосу – на нашу полосу. Мы не уступили ему место, и он нас "наказал", – поделилась артистка. Фото: Facebook Риммы Зюбиной

К публикации Римма прикрепила видео и несколько фото произошедшего инцидента, на которых видно лицо водителя черного Lexus и как он нарочно врезался бампером в машину артистки. Как оказалось, мужчина сделал это нарочно – таким образом хотел преподать ей урок. Затем виновник дорожно-транспортного происшествия агрессивно начал угрожать сыну актрисы:

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Вышел и поздоровался с Даниилом: "Я тебя сейчас е**ло разобью". Доброе утро, – написала Зюбина.

Фото: Facebook Риммы Зюбиной

Сразу же после случившегося ДТП она вызвала полицию. Сама Римма Зюбина и ее сын не пострадали.

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