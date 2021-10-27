Римма Зюбіна потрапила у ДТП: водій навмисне "підрізав" і обматюкав актрису

Римма Зюбіна потрапила в ДТП / Фото: Facebook

Відома українська актриса театру та кіно Римма Зюбіна вранці 27 жовтня разом зі своїм сином Данилом, який був за кермом білого Nissan, потрапили у дорожню аварію. Про це вона розповіла шанувальникам на своїй сторінці у Facebook:

Водій виїхав на зустрічну смугу – на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем, і він нас "покарав", – поділилася артистка. Фото: Facebook Римми Зюбіною

До публікації Римма прикріпила відео і кілька фото інциденту, на яких видно обличчя водія чорного Lexus і як він навмисне врізався бампером в машину артистки. Як виявилося, чоловік зробив це навмисно - таким чином хотів дати їй урок. Потім винуватець дорожньо-транспортної пригоди агресивно почав погрожувати синові актриси:

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Вийшов і привітався з Данилом: " Я тобі зараз е**ло розіб'ю ". Доброго ранку, – написала Зюбіна.

Фото: Facebook Римми Зюбіною

Відразу після ДТП вона викликала поліцію. Сама Римма Зюбіна та її син не постраждали.

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