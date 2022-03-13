"Я умоляю вас, пожалуйста, остановитесь!": Могилевская призвала белорусов не подыгрывать безумию Путина

Певица записала обращение к белорусам / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пока в Сети обсуждали новости о том, что Тина Кароль в очередной раз вышла на митинг против войны, мы также не можем оставить без внимания эмоциональное обращение певицы Натальи Могилевской. Звезда регулярно делает полезные публикации, активно выступает против войны, несет информационную поддержку, а в 18-й день войны она в очередной раз обратилась к солдатам Беларуси.

На своей странице в инстаграм Наталья Могилевская записала видеообращение к Беларуси, стране, которая подарила ей когда-то первую популярность. Она призвала солдат одуматься и не идти войной против украинцев, поддерживая безумие Путина.

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Родная, любимая моя Беларусь! Мой первый успех пришел ко мне на твоем "Славянском базаре" в Витебске. Я очень люблю вашу страну!

Дорогие мои солдаты, те, кто еще не остановился и думает идти с войной на Украину... Я заклинаю! Я молю вас, не делайте этого! Это захватническая фашистская война против мирных граждан, которые не хотят становиться Россией. Я умоляю вас, пожалуйста, остановитесь!

Песня, которую спела Могилевская, очень четко говорит о том, что ждет каждого, кто ступит на украинскую землю с оружием.

Напомним, певица Джамала выступила на финальном отборе "Евровидения" в Германии, где также удалось собрать 67 миллионов евро для украинцев.

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Тем временем Святослав Вакарчук дал концерт у Львовского вокзала. А певица Злата Огневич назвала россиян изгоями и проклятым народом.

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