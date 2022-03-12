Святослав Вакарчук дал концерт у Львовского вокзала: "Львов сегодня стал домом для сотен тысяч украинцев"

Лидер группы "Океан Ельзи" снова дал небольшой концерт для своих поклонников. На этот раз выступление артиста состоялось перед вокзалом во Львове

Святослав Вакарчук дал мини-концерт у Львовского вокзала / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук, который вступил в ряд территориальной обороны Львова, решил поднять национальный дух своим миниконцертом.

Сейчас песни группы "Океан Ельзи" приобрели какое-то особое звучание. Именно хиты украинской рок-группы прозвучали на киевском "мосту Кличко" за день до начала войны в Украине.

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На этот раз песни Вакарчука зазвучали у стен Львовского железнодорожного вокзала, который неустанно принимает поезда с беженцами из горячих точек.

Уличный концерт Святослава Вакарчука во Львове

Любимые хиты объединили на вокзальной площади всех, кто по воле судьбе вынужден был оказаться там: волонтеров, переселенцев и случайных прохожих.

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Уличный концерт Святослава Вакарчука во Львове

Мой родной Львов сегодня стал домом, временным пристанищем, станцией надежды для сотен тысяч украинцев. А наш железнодорожный вокзал – эпицентром слез, радости, надежд, стремлений и веры. Сейчас во Львове просто не мог не подойти туда. Этих эмоций, историй, глаз, лиц я не забуду никогда, – написал Вакарчук в своем Instagram.

Святослав Вакарчук спел у стен Львовского вокзала

Ранее тревел-блогер Антон Птушкин призвал жителей РФ одуматься. В своем ролике он заявил, что "целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны".

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