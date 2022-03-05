Джамала выступила на финальном отборе "Евровидения" в Германии: песню "1944" все слушали стоя

Певица Джамала, победительница "Евровидения"-2016, несколько дней назад уехала с детьми из Украины, но она ведет борьбу за страну в информационном поле. И эта новость тому подтверждение

Джамала также продолжает воевать за Украину по-своему / Фото: instagram.com/jamalajaaa, скриншот

Десятый день продолжается российское вторжение в Украину. В это непростое время украинцы очень сплотились и вместе с силами ВСУ и теробороны воюют по всем фронтами, каждый – кто в чем силен. К примеру, певица Джамала делает это с помощью песни и слова.

Вчера победительница "Евровидения"-2016 выступила на финальном отборе на "Евровидение" в Германии, где выбрали Малика Харриса в качестве представителя на конкурсе. Джамала исполнила песню "1944" о депортации крымских татар, с которой выиграла этот песенный конкурс в Стокгольме. Слова песни очень актуальны и сейчас.

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Джамала / скриншот из видео

На сцену артистка вышла в черном костюме с флагом Украины в руках. Со сцены она отметила:

Я хотела бы, чтобы весь мир услышал наши голоса, о наших боли и страданиях.

Жюри и зрители в зале стоя приветствовали певицу, многие из них были в масках цветов украинского флага.

Смотрите эмоциональное выступление Джамалы на финальном отборе Германии далее.

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Отметим также, что перед началом конкурса в прямом эфире стартовал телемарафон по сбору средств для оказания помощи Украине. Меньше, чем за три часа зрители перечислили 3,3 миллиона евро пожертвований.

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А всего с начала сбора средств ARD для поддержки Украины и беженцев из этой страны сумма составила 67 миллионов евро.

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Что касается Джамалы, она уже дала большое количество интервью европейским каналам (уже больше 30), донося правду о войне, которую Путин начал против Украины. Также известно, что она организовала несколько выступлений в Европе, а все доходы с концертов будет отправлять на помощь Вооруженным силам Украины.

Напомним, ранее известные украинские женщины обратились к ВСУ: "Возвращайтесь живыми!".

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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