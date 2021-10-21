Я везу тобі красу – премьера уникального шоу про перевоплощения на канале Украина

Юрий Царев поможет поменяться участницам проекта "Я везу тобі красу"

Как быть, если жизнь словно стоит на месте и в окружении появляются не те люди, с которыми бы хотелось строить отношения? Почему не удается создать личное счастье? – подобными вопросами задаются все участницы проекта "Я везу тобі красу". Но с помощью Юрия Царева они найдут ответы и разберутся в своих проблемах.

"Все героини проекта пройдут сложный путь. Им всем предстоит узнать, что же они делали не так и, к своему ужасу, осознать, насколько разнятся их представления о себе с мнением со стороны. И поверьте, ни у кого не получится легко это принять. Но зато в результате совместной работы с Юрой каждая из наших героинь невероятно преобразится! Но не в "усредненную красотку", а в лучшую версию самой себя, – делится креативный продюсер шоу Дарья Дейниченко.

Испытания, которые предстоит пройти участницам шоу, порой будут происходить через сопротивление. Им придется разобраться со своими страхами, принять решение с чем-то навсегда расстаться и взглянуть на себя по-новому.

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Ведущий шоу "Я везу тобі красу" изменит участниц не только внешне, а и внутренне

Наша миссия – не просто красиво переодеть или накрасить героинь. Наша миссия – помочь каждой из них разобраться в себе и найти тот уникальный образ, который наилучшим образом раскроет их внутреннее содержание, – говорит Дарья Дейниченко.

То, что ждет участниц в конце каждого выпуска, достойно и восхищения, и уважения. Это откровенный проект, на котором вся Украина увидит и слезы, и решимость, и желание наконец-то стать счастливой. А вот как именно будет происходить процесс перевоплощения, зрители узнают уже этой осенью – смотрите программу "Я везу тобі красу" с 25 октября в 10:30 с понедельника по четверг.

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