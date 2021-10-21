Я везу тобі красу – прем'єра унікального шоу про перевтілення на каналі Україна

Юрій Царьов допоможе змінитися учасницям проекту "Я везу тобі красу"

Як бути, якщо життя немов стоїть на місці і в оточенні з'являються не ті люди, з якими б хотілося будувати відносини? чому не вдається створити особисте щастя? – подібними питаннями задаються всі учасниці проекту "Я везу тобі красу". Але за допомогою Юрія Царьова вони знайдуть відповіді і розберуться в своїх проблемах.

"Все героїні проекту пройдуть складний шлях . Їм усім доведеться дізнатися, що ж вони робили не так і, усвідомити, наскільки різняться їхні уявлення про себе з думкою зі сторони. І повірте, ні у кого не вийде легко це прийняти. Але зате в результаті спільної роботи з Юрою кожна з наших героїнь неймовірно перевтілиться! Але не в "усереднену красуню", а в кращу версію самої себе, – ділиться креативна продюсерка шоу Дарина Дейниченко.

Випробування, які треба буде пройти учасницям шоу, часом відбуватимуться через опір. Їм доведеться розібратися зі своїми страхами, прийняти рішення з чимось назавжди розлучитися і поглянути на себе по-новому.

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Ведучий шоу "Я везу тобі красу" змінить учасниць не тільки зовні, а й внутрішньо

Наша місія – не просто красиво переодягнути або нафарбувати героїнь. Наша місія – допомогти кожній з них розібратися в собі і знайти той унікальний образ, який найкращим чином розкриє їх внутрішній зміст, – говорить Дарина Дейниченко.

Те, що чекає учасниць в кінці кожного випуску, гідно і захоплення, і поваги. Це відвертий проєкт, на якому вся Україна побачить і сльози, і рішучість, і бажання нарешті стати щасливою. А ось як саме буде відбуватися процес перетворення, глядачі дізнаються вже цієї осені – дивіться програму "Я везу тобі красу" з 25 жовтня о 10:30 з понеділка по четвер.

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