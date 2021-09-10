Янович, Маслюк и Петрожицкая в трейлере главной комедии сезона – "Бурштинові копи" (видео)

Евгений Янович в фильме "Бурштинові копи" / Фото: Скриншот из YouTube

Телеканал НЛО TV опубликовал трейлер долгожданного фильма "Бурштинові копи". Лента выйдет в прокат уже этой осенью – с 7 октября во всех кинотеатрах страны

По сюжету, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Но неожиданно его переводят из Киева в небольшой поселок на Житомирщине. Там столичный полицейский со своим новым напарником Богданом (Олег Маслюк) бросают вызов янтарной мафии. Сможет ли Макс найти общий язык с яркими местными копами и победить всесильного "Янтарного Барона"? И вернуть доверие своей любимой девушки?

Постер комедии "Бурштинові копи" / Фото: пресс-служба

Главные роли в фильме режиссера Алины Бухтияровой исполнили актеры Евгений Янович, Олег Маслюк, певица Алина Паш и актриса Дарья Петрожицкая. Они докопаются до правды!

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Фильм производства компании "КіноХіт Ю Ей", созданный при поддержке Госкино Украины, при участии телеканала НЛО TV, студии "Мамахохотала".

"Бурштинові копи" стартуют в украинских кинотеатрах с 7 октября. Дистрибьютор фильма – компания VLG.FILM.

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