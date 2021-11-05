Что известно о мужчине Лободы – откровенное признание певицы

Светлана Лобода дала первое за четыре года большое интервью в Украине, в котором приоткрыла завесу личной жизни. Почему певица скрывает отца своей младшей дочери?

Светлана Лобода рассказала об отце младшей дочери Тильды / Фото: YouTube

Лобода долгие годы не давала больших интервью, в которых честно отвечала на вопросы, интересующие всех ее фанатов. Маша Ефросинина заполучила звезду для своего нового выпуска YouTube-шоу "Экзамен", мы его посмотрели, и по традиции собрали для вас все самое интересное в этом материале.

Самый популярный запрос о Лободе касается даже не самой певицы, а ее младшей дочери – кто отец Тильды?

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Светлана Лобода со своей младшей дочкой Тильдой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

LOBODA не скрывает, что счастлива в отношениях. И в интервью она призналась, что ее избранник старше ее и с ним она чувствует себя слабой, нежной женщиной:

Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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По поводу кольца на безымянном пальце, Света все же ушла от ответа. А на вопрос Ефросининой, о том, не этот ли мужчина отец Тильды, LOBODA сказала следующее:

Я предпочитаю не говорить ни о чем личном, но обязательно это сделаю, когда почувствую, что готова. На данный момент мне не хочется пускать в свою жизнь посторонних людей, которые будут обсуждать, осуждать и комментировать...

На вопрос, почему же певица до сих пор не показывает лицо младшей дочери, певица ответила, что та еще слишком маленькая. Артистка ждет пока Тильда станет более взрослой и окрепнет.

Смотрите полное интервью Светланы Лободы Маше Ефросининой:

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