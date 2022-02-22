Юрий Бардаш считает, что Kalush Orchestra не достоин ехать на Евровидение из-за темного прошлого

Юрий Бардаш считает, что Kalush Orchestra не вправе представлять Украину на "Евровидении" / Фото: Instagram, скриншот

После отказа Alina Pash от участия в "Евровидении-2022", "Суспильне" предложило группе Kalush Orchestra представлять страну на вокальном конкурсе в Турине.

22 февраля музыканты официально сообщили, что едут на "Евровидение" . Переговоры заняли несколько дней, но теперь группа наконец-то решила сделать заявление.

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В то же время продюсер Юрий Бардаш считает, что Kalush Orchestra – не тот коллектив, который может представлять страну на конкурсе.

Выходит, что Alina Pash ехать на "Евровидение" не может. KALUSH невероятным образом постарался, чтобы она не уехала. Но произошел уникальный ор, KALUSH ехать тоже не может, – сказал Бардаш в Instastories .

По мнению продюсера, "человек, который продавал наркотики" не может представлять страну на международном конкурсе. Напомним, фронтмен группы Олег Псюк неоднократно рассказывал в интервью, что раньше в его жизни присутствовали запрещенные вещества – он сам их употреблял и продавал, чтобы заработать денег.

Я не думаю, что страна настолько слепа и глуха, чтобы отправить на "Евровидение" человека, продававшего наркотики. Барыгу, значит, – добавил Юрий Бардаш.

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Также продюсер и намекнул на плагиат в конкурсной песне KALUSH с треком Coolio – Gangsta's paradise.

Скриншот Instagram

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