За предательство Украины мало заплатили? Лолита Милявская придумала новый бизнес

Артистка, живущая в РФ в момент вторжения в Украину, придумала новый бизнес / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, открытые источники

Украинка по происхождению Лолита Милявская, которая в момент российского вторжения в Украину готовит концерты по России, теперь опять придумывает новые идеи, чтобы заработать. Очевидно, продав Родину за несколько медяков, ей все равно не хватает денег.

До этого Милявская жаловалась на то, что высоки цены на сахар, а теперь "звезда", которая не гнушается и сама повышать цены на свои концерты, придумала, как зарабатывать. На своей странице в инстаграм Лолита сообщила, что теперь намерена зарабатывать на личной коллекции DVD-дисков, которых у нее больше сотни

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Меня очень многие уговаривали к чертовой матери их выбросить из дома, но что-то во мне срабатывало, я все это оставляла. Посмотрите на мое сокровище. Если в ковид я говорила, что займусь туалетной бумагой, то сейчас говорю, что займусь прокатом DVD.

И снова, очевидно, будет зарабатывать на людях, используя их хорошее отношение к себе. Ведь кому сейчас еще нужны DVD, – только фетишистам и полоумным.

Но Милявской стоит придумать еще несколько вариантов, как наполнить карманы деньгами, ведь жизнь в РФ с каждым днем будет становиться все хуже и хуже. Цена за нападение на Украину будет страшной.

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Отметим, что уже многие российские звезды начали на себе ощущать влияние санкций и ограничений из-за российского вторжения в Украину. Так, вместо люксовых брендов, Ольга Бузова стала лицом туалетной бумаги. Звезда "Дома-2" Виктория Боня теперь приторговывет прокладками. Еще одна ведущая Ксения Бородина жалуется на цены, а Эвелина Бледанс уже сама моет унитазы.

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