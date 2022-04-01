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Вместо люксовых брендов! Ольга Бузова стала лицом туалетной бумаги

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 20:20
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Российские звезды точно не скоро смогут рекламировать дорогие люксовые бренды, а деньги зарабатывать как-то надо. Но Оля Бузова не растерялась
Ольга Бузова станет лицом туалетной бумаги
Ольга Бузова станет лицом туалетной бумаги / Фото: instagram.com/buzova86

Санкции заставляют российских звезд идти на "отчаянные меры". Так, Лолита останется без варенья из-за цен на российский сахар, Эвелина Бледанс сама моет унитазы, а Ольга Бузова рекламирует туалетную бумагу.

Российская певица и телеведущая, сидя на унитазе, порадовала своих поклонников очередной рекламной кампанией со своим участием. На этот раз Бузова украсит своим лицом туалетную бумагу.

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Мои хорошие, не знала как вам сказать, но хочется поделиться такой интересной, необычной новостью. Дело в том, что с сегодняшнего я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет в каждом туалете, – сообщила Оля в своем Telegram.

Стоит отметить, что Бузова с радостью могла бы рекламировать что-то более стоящее, но решила поддержать путинский режим и войну в Украине...поэтому, Оля, до встречи в туалете!

К слову, Россия последние несколько недель уже чувствует влияние санкций за нападение на Украину:

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Но то ли еще будет! Каждый, кто поддерживает войну против Украины или одобряет ее своим молчанием, ответит за все и ощутит на себе все последствия войны – справедливость восторжествует!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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