Замаливает грехи после секс-сцен: Асмус раскритиковали из-за образа монахини

Кристина Асмус сыграет роль монахини в новом фильме. / Фото: instagram.com/asmuskristina

33-летняя Кристина Асмус, дочь которой недавно попала в больницу, снимается в фильме "Добро" Алексея Китайцева. Звезда сериала "Интерны" в новом проекте стала монахиней.

Актриса в Instagram рассказала поклонникам, как происходит ее превращение в новую роль для фильма. Кроме того, Асмус призналась, что работала с этим режиссером 10 лет назад в фильме "Психи". Тогда она играла гота, а теперь же ей придется побывать в образе набожной особы.

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Кристина Асмус мечтала сыграть монахиню. Фото:Instagram/asmuskristina

Как оказалось, Кристина давно мечтала примерить образ монахини. Она призналась в Сети, что сразу согласилась на предложение Китайцева сыграть соответствующую роль.

Когда Леша начал рассказывать о проекте, у меня было много вопросов. Но после того, как он сказал, что предлагает сыграть монахиню, то меня уже мало интересовало, насколько велика роль, что там у нее происходит, какие графики и платят ли вообще за это, – рассказала артистка.

Кстати, Асмус показала свой образ для съемок. Так, ее волосы закрыты черным платочком. Также стилисты предложили артистке надеть черную рубашку и кардиган, длинную юбку и ботинки.

Кристина Асмус в образе монахини. Фото: Instagram/asmuskristina

Несмотря на эпатажные образы для съемки в эротических сценах для фильма "Текст", Асмус заверила, что чувствует себя в новом образе очень комфортно.

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Как вам матушка Кристина? Очень кайфую от образа. Кроме прекрасных костюмов мне сделали зеленые глаза и немного приглушили цвет свежевыбеленных зубов, – поделилась актриса.

Однако не все фолловеры поддержали восторженные чувства Кристины. Некоторые напомнили Асмус о роли в "Тексте" с эротическими сценами, мол, она бросается из крайностей в крайность:

Замаливает грехи после "Текста".

Матушка Кристина с ламинированными бровями, мушкой на щеке и тоналкой от Dior.

Из крайности в крайность.

Матушка после "Текста".

Грех это.... развратница в таком виде.

Скриншот Instagram/asmuskristina

Асмус рассказала об известной традиции, согласно которой в первый день режиссер на успех разбивает тарелку, на которой написаны фамилии участников съемочной группы. Когда осколки разлетаются, команда разбирает их в память. Артистка показала, какая часть досталась ей. По ее словам, дома она уже имеет целую коллекцию осколков разных тарелок.

Кристина Асмус рассказала о кинотрадициях. Фото: Instagram/asmuskristina

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