Заслуженный артист Адам Горбатюк защищает Украину в рядах Национальной гвардии

Певец Адам Горбатюк стал пулеметчиком в Нацгвардии / Фото: Скриншот из видео

Украинские музыканты в очередной раз доказывают, что способны не только создавать хорошую музыку, но и держать оружие в руках. В рядах ВСУ сегодня служат лидер группы O.Torvald Женя Галич, певец Макс Барских, Дизелем из группы Green Grey и другие.

Заслуженному артисту Украины Адаму Горбатюку тоже пришлось вспомнить военное дело. Музыкант во второй раз добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины в первые же дни войны, 28 февраля.

Реклама

Первый раз певец пошел защищать Украину в 2015 году с началом военного конфликта на Донбассе. Тогда Горбатюк воевал в поселке Счастье, Луганской области. Сейчас полученный боевой опыт помогает музыканту увереннее стоять за пулеметом и отбивать безжалостные атаки рашистов.

Даже на передовой заслуженный артист не забывает о деле всей жизни – музыке, и старается писать новые украинские песни. Своим творчеством Горбатюк поднимает боевой дух товарищей.

Реклама

Также не пропустите острый стих Коли Серги, который тоже служит в рядах ВСУ, об уничтоженном российском крейсере.

Запомните, что оперативная информация спасает жизни! Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.