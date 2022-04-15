Дизель из Green Grey вступил в ряды ВСУ: "Вижу себя полезным с оружием в руках"

Артист уверен, что сейчас он нужнее на фронте. Музыкант подписал контракт с батальоном "Мрія"!

Артист принял смелое и важное решение / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

С момента российского вторжения в Украину в ряды ЗСУ и теробороны вступило много украинских артистов. Среди них лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, танцор Назар Грабар, фронтмен "Антитіла" Тарас Тополя, Фагот из ТНМК, лидер "ТіК" Виктор Бронюк, танцор и хореограф Дмитрий Дикусар и многие другие. Теперь этот список украинских героев пополнился еще одним знаменитым участником.

Дизель из культовой украинской группы Green Grey вступил в ряды ВСУ. На своей странице в Facebook он рассказал о своем решении помочь давать отпор российским оккупантам с оружием в руках:

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Ясно одно – быстро все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших парней и сил понадобится немало! Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с Батальоном "Мрiя". Будем служить. Слава Украине!!

фото со страницы Дизеля в Facebook

Друзья и поклонники респектуют Дизелю за важное решение в такой непростой для Украины момент.

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