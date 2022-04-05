Застукали! Стало известно, из-за кого развелась Дорофеева. И это не Позитив!

Надя Дорофеева с головой окунулась в новый роман / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пока кто-то в Сети ностальгировал по Наде и Дантесу, а другие мечтали увидеть свадьбу Дорофеевой и Позитива, появились реальные подтверждения того, к кому певица ушла от мужа. Это действительно фото дня!

Так, на просторах интернета было опубликовано фото, на котором Надя Дорофеева и...(барабанная дробь) Миша Кацурин! Ребята вместе проводят время в Барселоне.

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Надо сказать, что давненько ходили слухи, мол, у Дорофеевой и Кацурина роман. И это при том, что они изначально дружили семьями, вместе летали в отпуски! Теперь же все ожидают от новоиспеченной пары официального комментария по теме.

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Для тех, кто не в курсе, Михаил Кацурин – предприниматель, музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет". У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina.

Миша Кацурин

Он был дважды женат. Во втором браке с Дарьей Кацуриной у него родилось двое детей. В марте они объявили о расставании.

И Леша Дурнев был прав: все действительно обалдели от этой новости!

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