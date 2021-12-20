Заступились за девушку: Роман Свечкоренко рассказал, как оказался в полиции

Роман Свечкоренко / Фото: instagram.com/svechkorenko

Вчера вечером Роман Свечкоренко и Богдан Шелудяк оказались в отделении полиции, а бывший участник "Холостячки" получил перелом.

Что же случилось на самом деле и в какую потасовку попали блогеры, Роман эксклюзивно рассказал сайту "Сегодня".

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По словам Романа, они вместе с Богданом стали свидетелями конфликта между двумя мужчинами и девушкой-водителем. Собеседники вели себя с девушкой достаточно грубо, а на вопросы парней все лив порядке – дали ответ в матерной форме.

Когда мы подошли ближе, один из парней заблокировал дверь девушки рукой. Сама же девушка сидела уже в истерике и кричала, что вызовет полицию, – рассказывает Свечкоренко.

Тогда парни поняли, что ситуация накаляется и решить конфликт мирно не удасться. Роман силой попытался отодвинуть парня от машины, в то время, как другой мужчина стал толкать Богдана.

Дальше все было очень быстро. Произошла стычка, но успокоились они только после того, как им дали отпор. Девушка все таки вызвала полицию, и уже когда приехал наряд, виновники пытались сделать крайними нас, – делится деталями Роман.

Блогер говорит, что в полиции они оказались потому, что правоохранителям пришлось забрать всех участников конфликта в отделение полиции для дачи показаний и выяснения обстоятельств.

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