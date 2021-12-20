Заступилися за дівчину: Роман Свечкоренко розповів, як опинився у поліції

/ Фото: instagram.com/svechkorenko

Вчора ввечері Роман Свечкоренко та Богдан Шелудяк опинилися у відділенні поліції , а колишній учасник "Холостячки" отримав перелом

Що ж трапилося насправді і в яку бійку потрапили блогери, Роман ексклюзивно розповів сайту "Сегодня".

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За словами Романа, вони разом із Богданом стали свідками конфлікту між двома чоловіками та дівчиною-водієм. Співрозмовники поводилися з дівчиною досить грубо, а на запитання хлопців все злило в порядку – дали відповідь у матючій формі.

Коли ми підійшли ближче, один із хлопців заблокував двері дівчини рукою. Сама ж дівчина сиділа вже в істериці та кричала, що викличе поліцію, – розповідає Свічкоренко.

Тоді хлопці зрозуміли, що ситуація загострюється і вирішити конфлікт мирно не вдасться. Роман силоміць спробував відсунути хлопця від машини, коли інший чоловік став штовхати Богдана.

Далі все було дуже швидко. Відбулася сутичка, але заспокоїлися вони лише після того, як їм дали відсіч. Дівчина все-таки викликала поліцію, і вже коли приїхало вбрання, винуватці намагалися зробити крайніми нас, – ділиться деталями Роман.

Блогер каже, що в поліції вони виявилися тому, що правоохоронцям довелося забрати всіх учасників конфлікту у відділення поліції для надання свідчень та з'ясування обставин.

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