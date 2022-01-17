Жена Градского могла инсценировать свое ограбление. За это ей грозит уголовная ответственность

Ограбление вдовы Градского могли инсценировать / Фото: YouTube

Мы уже писали, что вооруженное нападение на супругу Александра Градского может быть связано с его наследством, ведь у музыканта осталось несколько квартир и домов, девять земельных участков, автопарк с элитными авто и около 300 миллионов рублей на банковских счетах.

В рассказе Марины Коташенко правоохранители видят несостыковки и даже предполагают, что вся эта история может оказаться фейком.

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Такого мнения и звездный адвокат Сергей Жорин. Он заметил, что преступление было совершено около 13 часов дня, однако в полицию Коташенко решила обратиться только поздно вечером.

Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, — цитирует адвоката "Вокруг ТВ".

Жорин добавил, что в случае, если Марина Коташенко окажется причастной к произошедшему, это будет грозить ей уголовной ответственностью и лишением наследства.