Жена Градского могла инсценировать свое ограбление. За это ей грозит уголовная ответственность

Ограбление вдовы Градского могли инсценировать / Фото: YouTube
Мы уже писали, что вооруженное нападение на супругу Александра Градского может быть связано с его наследством, ведь у музыканта осталось несколько квартир и домов, девять земельных участков, автопарк с элитными авто и около 300 миллионов рублей на банковских счетах.
В рассказе Марины Коташенко правоохранители видят несостыковки и даже предполагают, что вся эта история может оказаться фейком.
Такого мнения и звездный адвокат Сергей Жорин. Он заметил, что преступление было совершено около 13 часов дня, однако в полицию Коташенко решила обратиться только поздно вечером.
Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам, — цитирует адвоката "Вокруг ТВ".
Жорин добавил, что в случае, если Марина Коташенко окажется причастной к произошедшему, это будет грозить ей уголовной ответственностью и лишением наследства.
- Известный композитор Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. 26 ноября 2021 года его доставили в больницу с подозрением на инсульт. Причиной смерти артиста был инфаркт головного мозга.
- Похоронили Градского на Ваганьковском кладбище в Москве.
- Вскоре после кончины Александра Градского его имущество оценили в пять миллионов долларов.