Дружина Градського могла інсценувати своє пограбування. За це їй загрожує кримінальна відповідальність

Пограбування вдови Градського могли інсценувати / Фото: YouTube

Ми вже писали, що збройний напад на дружину Олександра Градського може бути пов'язаний з його спадщиною, адже у музиканта залишилося кілька квартир та будинків, дев'ять земельних ділянок, автопарк з елітними авто та близько 300 мільйонів рублів на банківських рахунках.

В історії Марини Коташенко правоохоронці бачать нестикування і навіть припускають, що все це може бути фейком.

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Такої думки є зірковий адвокат Сергій Жорін. Він зауважив, що злочин було скоєно близько 13 години дня, проте до поліції Коташенко вирішила звернутися лише пізно ввечері.

Якщо з 13 до 20 години їй нічого не перешкоджало звернутися до правоохоронних органів, а вона це не зробила, це викликає велику кількість питань, оскільки багато злочинів розкриваються саме за гарячими слідами, — цитує адвоката. "Вокруг ТВ".

Жорін додав, що у разі, якщо Марина Коташенко виявиться причетною до події, це загрожуватиме їй кримінальною відповідальністю та позбавленням спадку.