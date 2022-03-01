Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и обратилась к россиянам: "Вам врут каждый день"

Виктория Жигунова поддержала Украину / Фото: instagram.com/vzhigunovochka

Пока такие как актер Антон Шагин, певец Николай Басков и бывший Ксении Бородиной поддерживают вторжение Путина в Украину, в РФ есть и те, кто не может закрывать глаза на дикость всего происходящего.

Так, Виктория Жигунова, жена актера Сергея Жигунова, в инстаграм поддержала украинцев, показала ужасы, которые творит российское оружие, и обратилась к россиянам с призывом признать: власть и ТВ им врет!

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Публикуем далее текст послания Виктории Жигуновой в инстаграм без изменений.

скриншот из инстаграм Виктории Жигуновой

"Почему вы молчали, когда стреляли в Донбассе? Я не молчала, я писала. Молчали вы, кто завалил мой директ этим вопросом.

Все эти дни я смотрю госканалы, по которым сначала отрицали что мы нападем на Украину, буквально за два дня и накануне нападения, когда все уже было, конечно, решено, Путин, Захарова и т.д. усмехались и говорили, что мы – мирная страна, что мы никогда не нападем. Но это было ВРАНЬЁ.

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Потом Конашенков три дня уверял нас в том, что с российской стороны потерь нет (вот прямо ноль, ни одного убитого). Нам говорят, что все кадры с пострадавшими мирными жителями – постановка и т.д. И, конечно, нам говорят, что ликвидируют нацистов в ДНР и ЛНР.

Но Киев, Одесса, Харьков, Николаев, Сумы и десятки других городов – это не Донбасс. Разгромленные заводы, больницы, раненные мирные жители, дети, которых рожают в метро и бомбоубежищах – не нацисты. Наша тетя, которой много лет, у которой диабет, воспаление легких и которая еще не может нормально передвигаться после перелома шейки бедра сидит шестой день в квартире с заклеенными крест-накрест окнами, которые еще и завешаны одеялами, не спит ни ночью, ни днем, а во время бомбежки (а Харьков бомбят постоянно) перемещается в прихожую – она не нацист!!! И ее сын, который сидит в бомбоубежище с ребёнком и семьей, расчищает дополнительные помещения, чтобы не так было тесно, тоже не нацист. И они этих нацистов в глаза не видели, они любят свою страну.

Украина, которая выбрала в президенты РУССКОЯЗЫЧНОГО ЕВРЕЯ – не нацистская страна. Её ни от кого не надо спасать. Люди жили той жизнью, которая им нравилась. И маленьким детям, которые пятый день проводят в подвалах и метро, вы никогда не объясните, что русские пришли их спасать. Эти дети и дети их детей всю жизнь будут ненавидеть нас, как наши бабушки и мамы ненавидели немцев. Нам говорят, что стреляют точечно по военным объектам, но тракторный завод в Харькове, станция переливания крови, жилые дома, самый большой в мире самолёт Мрия – это не военные объекты. ВАМ ВРУТ!!! ВАМ ВРУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

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ВДУМАЙТЕСЬ. Тех, кто стоит в России с плакатами "Нет войне" пинками заталкивают в автозаки. За плакат "НЕТ ВОЙНЕ".

Эта поддержка сейчас очень ценна!

Также напомним, всячески осуждает действия Путина и войну продюсер Александр Роднянский.