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Жена Жигунова, которая похожа Заворотнюк, тоже столкнулась с онкологией: Была опухоль в груди

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 15:27
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Жена экс-возлюбленного Анастасии Заворотнюк Сергея Жигунова впервые заговорила об онкологическом заболевании. У нее подозревали рак груди
Виктория Жигунова рассказала о подозрении на рак
Виктория Жигунова рассказала о подозрении на рак / Фото: instagram.com/vzhigunovochka

Жену актера Сергея Жигунова часто сравнивают с его бывшей возлюбленной Анастасией Заворотнюк. Сама Виктория Жигунова очень остро реагирует на подобные комментарии.

Но на днях оказалось, что двух женщин могла объединить не только внешность, но и общая беда – онкология.

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На своей странице в Instagram Виктория призналась, что восемнадцать лет назад врачи диагностировали у нее опухоль в груди. У супруги известного актера обнаружили клетки близкие к раковым и врачи готовили ее к ампутации молочных желез.

После операции оказалось, что опухоль в груди у журналистки была доброкачественной и ужасной процедуры удалось избежать.

Господь миловал. Если отбросить дурные воспоминания, боль и страх, то можно сказать, что я отделалась легким испугом. Но время, проведенное там, я, конечно, не забуду, – написала Виктория в своей публикации.

Жигунова призналась, что болезнь заставила ее переосмыслить жизнь, сменить роботу и чаще обращать внимание на свое здоровье.

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Бывшая возлюбленная Сергея Жигунова Анастасия Заворотню сейчас продолжает бороться с онкологией. Напомним, что у актрисы диагностировали глиобластому – опухоль в головном мозге.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала снимки с камер видеонаблюдения, на которых поклонники увидели сильные изменения во внешности актрисы после перенесенной болезни.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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