Еще один "проводник мира" Курбан Омаров одобряет действия Путина в Украине

Российские звезды во всю показывают свою настоящую сущность. Кроме Николая Баскова, Дмитрия Певцова, Тины Канделаки и некоторых других, поддержал войну Путина в Украине Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной.
На своей странице в инстаграм он опубликовал то же послание, что и Басков, сказав, что они только заканчивают войны, а не начинают.
Взрослый человек продолжает верить в это безумие, захламляя этим пространство в Сети. Да, Курбан, украинцы это никогда не забудут!
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К счастью, адекватных людей в мире больше. Так, западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.
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