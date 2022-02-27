Еще один "проводник мира" Курбан Омаров одобряет действия Путина в Украине

Украинцы должны знать этих "героев" в лицо...

Курбан Омаров поддерживает войну Путина / Фото: Инстаграм Курбана Омарова

Российские звезды во всю показывают свою настоящую сущность. Кроме Николая Баскова, Дмитрия Певцова, Тины Канделаки и некоторых других, поддержал войну Путина в Украине Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной.

На своей странице в инстаграм он опубликовал то же послание, что и Басков, сказав, что они только заканчивают войны, а не начинают.

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скриншот из инстаграм Курбана Омарова

Взрослый человек продолжает верить в это безумие, захламляя этим пространство в Сети. Да, Курбан, украинцы это никогда не забудут!

К счастью, адекватных людей в мире больше. Так, западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.