Жена Виктора Павлика хочет сделать пластику носа и подбородка

Блондинка анонсировала изменения во внешности / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пока в Сети обсуждали зависимость актрисы Кортни Кокс от уколов красоты, еще одна знаменитость, в этот раз украинская, заинтриговала переменами во внешности.

Ранее мы уже писали о том, что Екатерина Репяхова намерена сделать несколько пластических операций. Но теперь супруга Виктора Павлика поделилась порядком, в котором приступит к изменениям. Так, сейчас блондинка занята своей улыбкой – она выбрала элайнеры, чтобы выровнять зубы. А после сделает себе ринопластику и операцию по удалению второго подбородка. Об этом Репяхова сообщил в инстаграм-сториз.

Реклама

жена артиста готовится к преображению / скриншот

Известно, что Виктор Павлик не одобряет всю эту затею с пластикой, но супруга намерена его переубедить. Время покажет, изменил ли артист свое мнение.

Также смотрите фото звезд, которых испортила пластика.

Реклама