Жена Жигунова, которая похожа Заворотнюк, тоже столкнулась с онкологией: Была опухоль в груди

Виктория Жигунова рассказала о подозрении на рак / Фото: instagram.com/vzhigunovochka

Жену актера Сергея Жигунова часто сравнивают с его бывшей возлюбленной Анастасией Заворотнюк. Сама Виктория Жигунова очень остро реагирует на подобные комментарии.

Но на днях оказалось, что двух женщин могла объединить не только внешность, но и общая беда – онкология.

Реклама

На своей странице в Instagram Виктория призналась, что восемнадцать лет назад врачи диагностировали у нее опухоль в груди. У супруги известного актера обнаружили клетки близкие к раковым и врачи готовили ее к ампутации молочных желез.

После операции оказалось, что опухоль в груди у журналистки была доброкачественной и ужасной процедуры удалось избежать.

Господь миловал. Если отбросить дурные воспоминания, боль и страх, то можно сказать, что я отделалась легким испугом. Но время, проведенное там, я, конечно, не забуду, – написала Виктория в своей публикации.

Жигунова призналась, что болезнь заставила ее переосмыслить жизнь, сменить роботу и чаще обращать внимание на свое здоровье.

Реклама

Бывшая возлюбленная Сергея Жигунова Анастасия Заворотню сейчас продолжает бороться с онкологией. Напомним, что у актрисы диагностировали глиобластому – опухоль в головном мозге.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала снимки с камер видеонаблюдения, на которых поклонники увидели сильные изменения во внешности актрисы после перенесенной болезни.

Реклама