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"Идите на*ер, так понятно?": новая супруга Жигунова отреагировала на сравнение с Заворотнюк (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 09:15
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Известный актер Сергей Жигунов и его коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк состояли в отношениях 15 лет назад, но об их романе говорят до сих пор
Супруга Сергея Жигунова Виктория Ворожбит агрессивно ответила на сравнение ее с Анастасией Заворотнюк
Супруга Сергея Жигунова Виктория Ворожбит агрессивно ответила на сравнение ее с Анастасией Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/vzhigunovochka

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк, дочь которой рассказала о предательстве, были вместе два года – с 2006 по 2008 год. Их роман многие вспоминают и обсуждают до сих пор – ведь тогда их любовные отношения на экране переросли в реальные.

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Спустя много лет Сергей женился на российской журналистке Виктории Ворожбит, которая, по словам поклонников, удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк.

По всей видимости, Виктории тяжело читать бесконечные комментарии о сравнении с экс-возлюбленной мужа. Ворожбит даже иногда отвечает на некоторые сообщения под своими фото.

Недавно Виктория опубликовала свое фото, под которым снова все стали писать об Анастасии. На один из комментариев женщина ответила "Идите на*ер, так понятно?".

Скриншот: Instagram

Еще одна подписчица сравнила ее с Заворотнюк, на что Ворожбит ответила, что этот комментарий "совсем не оригинален".

Скриншот: Instagram
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58-летний российский актер Сергей Жигунов и журналистка Виктория Ворожбит поженились в марте этого года. Радостной новостью Жигунов поделился в Instagram.

Слухи о том, что Жигунов и Ворожбит закрутили роман, появились весной 2020 года. Позднее, в октябре, актер показал свидетельство о расторжении брака с актрисой Верой Новиковой, с которой уже расставался в 2007 году. Тогда же Сергей Жигунов встречался с Анастасией Заворотнюк.

Еще несколько новостей об Анастасии Заворотнюк:

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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